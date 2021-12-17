Показ відбудеться в ресторані Picasso Port. Розпочнеться подія о 18:00 за місцевим часом.

Цікаво Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Детальніше про участь українки в показі мод в Аланії

В індустрії моди Олена Бондаренко працює вже 15 років. Вона займається дизайном вже готового одягу. На цьогорічному показі в Аланії українка продемонструє колекцію сезону весна – літо 2022.

Усі ювелірні вироби дизайнерки об'єднані спільною тематикою. Тож прикраси так чи інакше будуть пов'язані з метеликами з України.

Ми з нетерпінням чекаємо на презентацію чудових творінь пані Олени на тему метеликів,

– поділилася очікуваннями модельєрка Маруєрт Шамар.

Сама Олена Бондаренко додала, що дуже схвильована напередодні події, а також подякувала всім, хто підтримує її діяльність.

Дизайнерка з України представить свої прикраси на показі мод в Туреччині / Фото Yeni Alanya