Показ состоится в ресторане Picasso Port . Начнется событие в 18:00 по местному времени.

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Подробнее об участии украинки в показе мод в Алании

В индустрии моды Елена Бондаренко работает уже 15 лет. Она занимается дизайном готовой одежды. На показе в Алании украинка продемонстрирует коллекцию сезона весна – лето 2022.

Все ювелирные изделия дизайнера объединены общей тематикой. Так что украшения так или иначе будут связаны с бабочками из Украины .

Мы с нетерпением ждем презентации замечательных творений Елены на тему бабочек,

– поделилась ожиданиями модельер Маруэрт Шамар.

Сама Елена Бондаренко добавила, что очень взволнована накануне события , а также поблагодарила всех, кто поддерживает ее деятельность.