Речь идет о знаменитой горе Фудзи. Об этом решении заявил город Фудзи-Кавагутико. Среди наиболее популярных мест осмотра горы – площадка возле магазина Lawson. Там собираются сотни туристов ежедневно, препятствуя местным.

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В Японии закрыли вид на гору Фудзи

В городке установили забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрытый черной сеткой, что не является лучшим фоном для селфи, за которыми сюда собираются посетители в социальных сетях.

Работы по установке начались утром 21 мая и вскоре были закончены. Ограждение не будут убирать, пока ситуация не изменится.



В Японии закроют вид на гору Фудзи / Фото AFP-JIJI

Фудзикавагутико, как известно, предлагает одни из лучших видов на знаменитую японскую гору. Но местным жителям достаточно туристов, которые блокируют тротуары и останавливают движение, чтобы получить идеальный снимок.

Особенно популярным местом для фотографирования было около магазина Lawson, откуда фотография, сделанная под определенным углом, создавала впечатление, будто гора Фудзи находится на крыше магазина. Туристы, в основном иностранцы, даже окрестили это место "горой Фуджи Лоусон".



Одна из самых известных локаций для фото – возле магазина Lawson / Фото Unsplash

Афины протестуют против туристов

Летом 2024 года мировой туризм впервые должен выйти на допандемийный уровень. Путешественники радуются, а люди, которые живут в популярных туристических городах, ждут начала сезона с ужасом. К борьбе с туризмом присоединилась еще одна европейская столица.

Протесты против туристов в Европе набирают обороты. В частности, жители Канарских островов вышли на улицы из-за ситуации с недвижимостью. Наплыв туристов настолько мощный, что людям приходится ночевать в собственных автомобилях или даже пещерах.