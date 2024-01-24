Японія намагається захистити одну зі своїх головних пам'яток. На горі Фудзі стрімко зросла кількість відвідувачів. Це викликає занепокоєння через надлишок сміття і недостатню безпеку туристів. Що зміниться на одній із найпопулярніших туристичних локацій Японії вже цього літа — далі в матеріалі.

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Японія рятує Фудзі від натовпів туристів

Щоб допомогти очистити гору від сміття та зберегти її екосистему, японська влада вводить плату та денний ліміт відвідувачів на найпопулярнішому маршруті до гори Фудзі. Нововведення запрацюють з 1 липня 2024 року.

Плату з туристів братимуть на стежці Йосіда. Це найпопулярніший підйом, до якого легко дістатися з Токіо. Вже з 1 липня цього року, коли розпочнеться 70-денний літній сезон сходжень на гору, кількість туристів буде обмежена до 4 000 на день.

Сходження на Фудзі / Фото fujimountainguides.com

Плата за сходження стане обов'язковою

Проблема масового туризму дуже актуальна для гори Фудзі. У 2023 році понад 221 тисяча альпіністів піднялися на неї. І понад половина з них скористалися саме маршрутом Йосіда. Збільшення кількості туристів призвело до звалищ сміття вздовж схилів, а також заторів та затримок на стежці.

Офіційні особи поки не розголошують, скільки становитиме плата за вхід, але кажуть, що сума буде оприлюднена до лютого. На в'їзді на маршрут Йосіда планують встановити ворота, де й зніматимуть оплату.

Японська влада планує використати ці кошти на будівництво укриттів уздовж стежки біля гори, якими можна буде скористатися у разі виверження вулкана, а також для обслуговування пішохідного маршруту. З 2014 року альпіністів, які піднімаються на Фудзі будь-якою з її стежок, заохочують сплатити благодійний внесок — 6,20 євро.

А у цьому матеріалі ми зібрали усі міста й країни, які запроваджують туристичний податок у 2024 році. Ці збори використовують для подолання наслідків масового туризму, стихійних лих, кліматичних ризиків та вкладають їх у туристичну інфраструктуру.