Япония пытается защитить одну из своих главных достопримечательностей. На горе Фудзи стремительно выросло количество посетителей. Это вызывает беспокойство из-за избытка мусора и недостаточной безопасности туристов. Что изменится на одной из самых популярных туристических локаций Японии уже этим летом – дальше в материале.

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Япония спасает Фудзи от толп туристов

Чтобы помочь очистить гору от мусора и сохранить ее экосистему, японские власти вводят плату и дневной лимит посетителей на самом популярном маршруте к горе Фудзи. Нововведения будут работать с 1 июля 2024 года.

Плату с туристов будут брать на тропе Йосида. Это самый популярный подъем, до которого легко добраться из Токио. Уже с 1 июля этого года, когда начнется 70-дневный летний сезон восхождений, количество туристов будет ограничено до 4 000 в день.

Восхождение на Фудзи / Фото fujimountainguides.com

Плата за восхождение станет обязательной

Проблема массового туризма очень актуальна для горы Фудзи. В 2023 году более 221 тысячи альпинистов поднялись на нее. И более половины из них воспользовались именно маршрутом Йосида. Увеличение количества туристов привело к кучам мусора вдоль склонов, а также пробкам и задержкам на тропе.

Официальные лица пока не разглашают, сколько нужно будет платить за вход, но говорят, что сумма будет обнародована до февраля. На въезде на маршрут Йосида планируют установить ворота, где будут взимать плату.

Японские власти планируют использовать эти средства на строительство укрытий вдоль тропы возле горы, которыми можно будет воспользоваться в случае извержения вулкана, а также для обслуживания пешеходного маршрута. С 2014 года альпинистов, поднимающихся на Фудзи по любой из ее троп, поощряют уплатить благотворительный взнос — 6,20 евро.

А в этом материале мы собрали все города и страны, вводящие туристический налог в 2024 году. Эти средства используются для преодоления последствий массового туризма, стихийных бедствий, климатических рисков и вкладываются в туристическую инфраструктуру.