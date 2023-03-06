Японія виявила 7 000 нових островів, про які навіть не підозрювала
Джерело:CNN
Японія перерахувала свої острови всередині країни. Держава виявила, що їх на 7 тисяч більше, ніж вважалося раніше.
Японія виявила 7 000 нових островів всередині країни
Цифрове картографування, проведене Управлінням геопросторової інформації Японії (GSI), нещодавно виявило, що на території країни є 14 125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує цифру в 6 852, яка офіційно використовується з 1987 року після звіту берегової охорони Японії.
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Як підкреслили в GSI, нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію мап, які використовувалися для підрахунку. При цьому нові знахідки не змінили загальну площу території, якою володіє Японія.
У звіті говориться, що, хоча й немає міжнародної згоди про те, як рахувати острови, в Японії використовували той самий критерій, що й 35 років тому. Він передбачав підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів. До нового числа не входять жодні штучно рекультивовані землі – лише природні географічні утворення.
Курильські острови та північні території / Фото wikimedia.org
Територіальні суперечки Японії за острови
Острови, які оточують Японію, були предметом кількох територіальних суперечок. Зокрема, одна з них стосується Курильських островів. Це територіальна суперечка між Японією та Росією з приводу приналежності південних островів Курильської гряди. Суперечка виникла в результаті окупації Курильських островів радянськими військами у 1945 році під час японсько-радянської війни як складової Другої світової.
Також була історична претензія щодо незаселених островів Сенкаку у Східно -Китайському морі. Вони належать Японії, але Китай неодноразово оскаржував це питання.