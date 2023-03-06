Япония обнаружила 7 000 новых островов внутри страны
Цифровое картографирование, проведенное Управлением геопространственной информации Японии (GSI), недавно обнаружило, что на территории страны имеется 14 125 островов. Это более чем вдвое превышает цифру в 6 852, которая официально используется с 1987 года после отчета береговой охраны Японии.
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Как подчеркнули в GSI, новая цифра отражает прогресс в геодезических технологиях и детализацию карт, которые использовались для подсчета. При этом новые находки не изменили общую площадь территории, которой владеет Япония.
В отчете говорится, что хотя и нет международного согласия о том, как считать острова, в Японии использовали тот же критерий, что и 35 лет назад. Он предусматривал подсчет всех природных участков суши с окружностью не менее 100 метров. В новое число не входят никакие искусственно рекультивированные земли – только естественные географические образования.
Курильские острова и северные территории / Фото wikimedia.org
Территориальные споры Японии за острова
Острова, окружающие Японию, являлись предметом нескольких территориальных споров. В частности, один из них касается Курильских островов. Это территориальный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности южных островов Курильской гряды. Спор возник в результате оккупации Курильских островов советскими войсками в 1945 году во время японско-советской войны как составляющей Второй мировой.
Также была историческая претензия к незаселенным островам Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Они принадлежат Японии, но Китай неоднократно обжаловал этот вопрос.