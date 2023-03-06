Цифрове картографування, проведене Управлінням геопросторової інформації Японії (GSI), нещодавно виявило, що на території країни є 14 125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує цифру в 6 852, яка офіційно використовується з 1987 року після звіту берегової охорони Японії.

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Як підкреслили в GSI, нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію мап, які використовувалися для підрахунку. При цьому нові знахідки не змінили загальну площу території, якою володіє Японія.

У звіті говориться, що, хоча й немає міжнародної згоди про те, як рахувати острови, в Японії використовували той самий критерій, що й 35 років тому. Він передбачав підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів. До нового числа не входять жодні штучно рекультивовані землі – лише природні географічні утворення.



Курильські острови та північні території / Фото wikimedia.org