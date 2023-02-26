Шалено дорога квартира у Browary Warszawskie

Йдеться про дворівневий пентхаус, який займає останні поверхи будинку "Przy Warzelni". Будівля розташована на перехресті вулиць Крохмальна, Габербуша та Шіле.

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Приміщення загальною площею у 216 квадратних метрів складається, зокрема, з трьох спалень, трьох ванних кімнат, двох терас та ліфтом, який веде прямо в квартиру. Підлога вистелена деревом, привезеним з Іспанії, а вся квартира заставлена ​​сучасними "розумними" приладами. З вікон відкриватиметься приголомшливий вид на Варшаву.

Віддати за таку квартиру покупцеві доведеться кругленьку суму – 8,9 мільйона злотих, або 41 тисячу злотих за квадратний метр.

До слова! Найдорожча квартира, виставлена зараз на продаж у столиці Польщі, розташована поряд з Варшавським університетом і коштує 21,3 мільйона злотих (понад 175 мільйонів гривень).

Як виглядає дворівневий пентхаус за 73 мільйони гривень



Фото Warszawa.Wyborcza



​Фото Warszawa.Wyborcza



​Фото Warszawa.Wyborcza



​Фото Warszawa.Wyborcza