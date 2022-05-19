Японія запускає програму з працевлаштування для біженців

Спеціальну програму для українських біженців запустили сьогодні, 19 травня.

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Так, у міністерстві заявили, що українці, які втекли від війни до Японії, матимуть доступ до безкоштовних консультацій з пошуку роботи та вимог для отримання посвідки на проживання.

Подібні послуги надаватимуть державні бюро з працевлаштування Hello Work з україномовною підтримкою за попереднім запитом. Послуги також будуть відкриті для тих, хто живе за межами двох вищезазначених міст.

Крім того, українці зможуть отримати консультації від місцевих компаній та муніципалітетів, які мають намір прийняти на роботу українських переселенців.

Зверніть увагу! У ЄС запустили спеціальну гарячу лінію українською мовою для українців, які рятуються від війни. Зателефонувавши, зможете з'ясувати необхідну інформацію щодо перетину кордону, оформлення документів, працевлаштування тощо.