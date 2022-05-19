Япония запускает программу по трудоустройству для беженцев

Специальную программу для украинских беженцев запустили сегодня, 19 мая.

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Так, в министерстве заявили, что украинцы, сбежавшие от войны в Японию, будут иметь доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

Подобные услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Услуги также будут открыты для проживающих за пределами двух вышеупомянутых городов.

Кроме того, украинцы смогут получить консультации местных компаний и муниципалитетов, которые намерены принять на работу украинских переселенцев.

Обратите внимание! В ЕС запустили специальную горячую линию на украинском языке для спасающихся от войны украинцев. Позвонив по телефону, сможете выяснить необходимую информацию о пересечении границы, оформлении документов, трудоустройстве и т.д.