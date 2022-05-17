Згідно з новою статистикою, середній показник зарплат жителів польської столиці зріс на 9,7% у порівнянні з роком раніше. У першому кварталі 2022 року він тримався на позначці у понад 6 тисяч злотих.

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Якщо бути точними, то у перші місяці поточного року поляки у Варшаві отримували 6 235 злотих, проти 5 995 злотих наприкінці 2021 року.

До слова! Станом на 1 січня 2022 року у Польщі мінімальна зарплата становить 19,70 злотих за годину, а це близько 3010 злотих на місяць.

Однак збільшення доходів, кажуть фахівці, не так уже й помітно. Річ у тому, що ціни на продукти у магазинах також пішли вгору. Тільки за березень інфляція у Польщі зросла з 8,5% до 11%, побивши рекорд двох десятиліть. У квітні інфляція становила вже 12,3%.

Середній цінник на основні продукти в Польщі

Велика буханка хліба коштує 1,5 – 3 злотих;

200 грамів вершкового масла – 4 злотих;

Літр молока жирністю 3,2% – 3 злотих;

150 грамів йогурту – 1,25 злотих;

Кілограм сиру – 20 злотих;

Десяток яєць – 4,70 злотих;

Кілограм муки – 1,90 злотих;

4 порції рису по 100 грамів – 3 злотих;

Пачка макаронів – 2,50 злотих;

Літр олії – 5 злотих;

Кілограм цукру – 2,50 злотих;

Кілограм солі – 1 злотий;

Плитка шоколаду 100 грамів – 3 злотих;

Пачка чаю на 20 пакетиків – 3 злотих;

250-грамова банка кави – 8 злотих;

Літр натурального соку – 3 злотих;

1,5-літрова пляшка негазованої води – 1,50 злотих;

Курка (1 кілограм) – 10 злотих;

Свиняча вирізка – 22 злотих;

Яловича вирізка – 30 злотих;

Суповий набір – 17 злотих;

Ковбаса – у середньому 19 злотих;

Кілограм шинки – 30 злотих.

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