Згідно з новою статистикою, середній показник зарплат жителів польської столиці зріс на 9,7% у порівнянні з роком раніше. У першому кварталі 2022 року він тримався на позначці у понад 6 тисяч злотих.
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Якщо бути точними, то у перші місяці поточного року поляки у Варшаві отримували 6 235 злотих, проти 5 995 злотих наприкінці 2021 року.
Однак збільшення доходів, кажуть фахівці, не так уже й помітно. Річ у тому, що ціни на продукти у магазинах також пішли вгору. Тільки за березень інфляція у Польщі зросла з 8,5% до 11%, побивши рекорд двох десятиліть. У квітні інфляція становила вже 12,3%.
Середній цінник на основні продукти в Польщі
- Велика буханка хліба коштує 1,5 – 3 злотих;
- 200 грамів вершкового масла – 4 злотих;
- Літр молока жирністю 3,2% – 3 злотих;
- 150 грамів йогурту – 1,25 злотих;
- Кілограм сиру – 20 злотих;
- Десяток яєць – 4,70 злотих;
- Кілограм муки – 1,90 злотих;
- 4 порції рису по 100 грамів – 3 злотих;
- Пачка макаронів – 2,50 злотих;
- Літр олії – 5 злотих;
- Кілограм цукру – 2,50 злотих;
- Кілограм солі – 1 злотий;
- Плитка шоколаду 100 грамів – 3 злотих;
- Пачка чаю на 20 пакетиків – 3 злотих;
- 250-грамова банка кави – 8 злотих;
- Літр натурального соку – 3 злотих;
- 1,5-літрова пляшка негазованої води – 1,50 злотих;
- Курка (1 кілограм) – 10 злотих;
- Свиняча вирізка – 22 злотих;
- Яловича вирізка – 30 злотих;
- Суповий набір – 17 злотих;
- Ковбаса – у середньому 19 злотих;
- Кілограм шинки – 30 злотих.
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