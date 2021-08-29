На яку соціальну допомогу можуть розраховувати українці у Польщі
Джерело:24 канал
Іноземці у Польщі можуть претендувати на низку соціальних виплат. Все залежить від того, у якому статусі вони перебувають на території республіки.
Подавати заявку на соціальну допомогу у Польщі українці можуть лише тоді, коли пройшли повну процедуру легалізації свого перебування. На які виплати можуть розраховувати наші земляки у сусідній країні – далі у матеріалі.
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Хто може отримувати соціальну допомогу у Польщі
Окрім власників польського громадянства, право на отримання соціальної допомоги мають іноземці, які легально перебувають на території Польщі, зокрема:
- на підставі дозволу на постійне проживання;
- на підставі дозволу на постійне проживання резидента однієї з країн Європейського Союзу;
- у зв'язку з отриманням статусу біженця або додаткового захисту у Республіці Польща.
Яку допомогу можна отримати
Іноземці, які мають статус останньої категорії, можуть подаватись на допомогу протягом 12 місяців за індивідуальною інтеграційною програмою (IPI). Така допомога надається у вигляді грошових виплат:
- для покриття прожиткових витрат (продукти, одяг, взуття, засоби гігієни та житло);
- для покриття витрат на вивчення польської мови.
Також таким іноземцям протягом року пропонується:
- сплата внесків на медичне страхування коштом держави;
- вакансії соціальної роботи;
- консультації спеціалістів, зокрема юридичні, психологічні та сімейні.
Право на грошову допомогу у межах соціальних виплат визначається шляхом порівняння доходу особи чи сім'ї за відповідними критеріями. З 1 жовтня 2018 року вона видається для однієї особи з доходом не більше ніж 701 злотий, а для особи у сім'ї – не більше ніж 528 злотих.
Розмір цільової допомоги визначає центр соціального забезпечення на підставі індивідуального аналізу, зокрема:
- майнового становища;
- сімейного статусу;
- можливостей конкретної гміни.
Нагадаємо, що окрім цього у Польщі діють соціальні програми для сімей з дітьми Dobry Start та Rodzina 500+. З їх допомогою сім'ї можуть отримати одноразову грошову допомогу на школярів.