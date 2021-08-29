На яку соціальну допомогу можуть розраховувати українці у Польщі

Іноземці у Польщі можуть претендувати на низку соціальних виплат. Все залежить від того, у якому статусі вони перебувають на території республіки.

Подавати заявку на соціальну допомогу у Польщі українці можуть лише тоді, коли пройшли повну процедуру легалізації свого перебування. На які виплати можуть розраховувати наші земляки у сусідній країні – далі у матеріалі.

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Хто може отримувати соціальну допомогу у Польщі

Окрім власників польського громадянства, право на отримання соціальної допомоги мають іноземці, які легально перебувають на території Польщі, зокрема:

на підставі дозволу на постійне проживання;

на підставі дозволу на постійне проживання резидента однієї з країн Європейського Союзу;

у зв'язку з отриманням статусу біженця або додаткового захисту у Республіці Польща.

Яку допомогу можна отримати

Іноземці, які мають статус останньої категорії, можуть подаватись на допомогу протягом 12 місяців за індивідуальною інтеграційною програмою (IPI). Така допомога надається у вигляді грошових виплат:

для покриття прожиткових витрат (продукти, одяг, взуття, засоби гігієни та житло);

для покриття витрат на вивчення польської мови.

Також таким іноземцям протягом року пропонується:

сплата внесків на медичне страхування коштом держави;

вакансії соціальної роботи;

консультації спеціалістів, зокрема юридичні, психологічні та сімейні.

Допомога за програмою індивідуальної інтеграції надається на підставі заяви, поданої до старости через повітовий центр підтримки сім'ї. Термін її подачі –з моменту отримання іноземцем статусу біженця або додаткового захисту.

Право на грошову допомогу у межах соціальних виплат визначається шляхом порівняння доходу особи чи сім'ї за відповідними критеріями. З 1 жовтня 2018 року вона видається для однієї особи з доходом не більше ніж 701 злотий, а для особи у сім'ї – не більше ніж 528 злотих.

Розмір цільової допомоги визначає центр соціального забезпечення на підставі індивідуального аналізу, зокрема:

майнового становища;

сімейного статусу;

можливостей конкретної гміни.

Нагадаємо, що окрім цього у Польщі діють соціальні програми для сімей з дітьми Dobry Start та Rodzina 500+. З їх допомогою сім'ї можуть отримати одноразову грошову допомогу на школярів.