Подавать заявку на социальную помощь в Польше украинцы могут лишь тогда, когда прошли полную процедуру легализации своего пребывания. На какие выплаты могут рассчитывать наши земляки в соседней стране – далее в материале.

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Кто может получать социальную помощь в Польше

Кроме владельцев польского гражданства, право на получение социальной помощи имеют иностранцы, легально находящиеся на территории Польши, в частности:

на основании разрешения на постоянное проживание;

на основании разрешения на постоянное проживание резидента одной из стран Европейского Союза;

в связи с получением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Польша.

Какую помощь можно получить

Иностранцы, имеющие статус последней категории, могут подаваться на помощь в течение 12 месяцев по индивидуальной интеграционной программе (IPI). Такая помощь предоставляется в виде денежных выплат:

для покрытия прожиточных расходов (продукты, одежда, обувь, средства гигиены и жилье);

для покрытия расходов на изучение польского языка.

Также таким иностранцам в течение года предлагается:

уплата взносов на медицинское страхование за счет государства;

вакансии социальной работы;

консультации специалистов, в том числе юридические, психологические и семейные.

Важно! Помощь по программе индивидуальной интеграции предоставляется на основании заявления, поданного к старосте через уездный центр поддержки семьи. Срок ее подачи – в течение 60 дней с момента получения иностранцем статуса беженца или дополнительной защиты.

Право на денежную помощь в рамках социальных выплат определяется путем сравнения дохода лица или семьи по соответствующим критериям. С 1 октября 2018 года она выдается для одного человека с доходом не более чем 701 злотый, а для лица в семье – не более чем 528 злотых.

Размер целевой помощи определяет центр социального обеспечения на основании индивидуального анализа, в частности:

имущественного положения;

семейного статуса;

возможностей конкретной гмины.

Напомним, что кроме этого в Польше действуют социальные программы для семей с детьми Dobry Start и Rodzina 500+. С их помощью семьи могут получить единоразовую денежную помощь на школьников.