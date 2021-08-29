Подавати заявку на соціальну допомогу у Польщі українці можуть лише тоді, коли пройшли повну процедуру легалізації свого перебування. На які виплати можуть розраховувати наші земляки у сусідній країні – далі у матеріалі.

Читайте також Переїзд у Польщу з дітьми: на що звернути увагу – досвід українки

Хто може отримувати соціальну допомогу у Польщі

Окрім власників польського громадянства, право на отримання соціальної допомоги мають іноземці, які легально перебувають на території Польщі, зокрема:

на підставі дозволу на постійне проживання;

на підставі дозволу на постійне проживання резидента однієї з країн Європейського Союзу;

у зв'язку з отриманням статусу біженця або додаткового захисту у Республіці Польща.

Яку допомогу можна отримати

Іноземці, які мають статус останньої категорії, можуть подаватись на допомогу протягом 12 місяців за індивідуальною інтеграційною програмою (IPI). Така допомога надається у вигляді грошових виплат:

для покриття прожиткових витрат (продукти, одяг, взуття, засоби гігієни та житло);

для покриття витрат на вивчення польської мови.

Також таким іноземцям протягом року пропонується:

сплата внесків на медичне страхування коштом держави;

вакансії соціальної роботи;

консультації спеціалістів, зокрема юридичні, психологічні та сімейні.

Важливо! Допомога за програмою індивідуальної інтеграції надається на підставі заяви, поданої до старости через повітовий центр підтримки сім'ї. Термін її подачі – протягом 60 днів з моменту отримання іноземцем статусу біженця або додаткового захисту.

Право на грошову допомогу у межах соціальних виплат визначається шляхом порівняння доходу особи чи сім'ї за відповідними критеріями. З 1 жовтня 2018 року вона видається для однієї особи з доходом не більше ніж 701 злотий, а для особи у сім'ї – не більше ніж 528 злотих.

Розмір цільової допомоги визначає центр соціального забезпечення на підставі індивідуального аналізу, зокрема:

майнового становища;

сімейного статусу;

можливостей конкретної гміни.

Нагадаємо, що окрім цього у Польщі діють соціальні програми для сімей з дітьми Dobry Start та Rodzina 500+. З їх допомогою сім'ї можуть отримати одноразову грошову допомогу на школярів.