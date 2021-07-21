Якою має бути зарплата в Україні, щоб припинилася масова еміграція: думки експертів

Європейські країни радо приймають трудових мігрантів з України. Популярними напрямками є Польща, Чехія та Португалія. Емігранти вирушають туди насамперед з метою отримання більших доходів. Тож фахівці відповіли, якою має бути зарплата в Україні, щоб громадяни не хотіли виїжджати працювати за кордон.

Зарплата в Україні, кажуть експерти, повинна бути конкурентоспроможною з тією, яку пропонують західні країни. І вона вже майже наблизилася до такого критерію, вважають деякі аналітики.

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Який розмір середньої зарплати в Україні може бути конкурентоспроможним

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив, що питання трудової міграції перестане бути проблемою, якщо зарплата в Україні наблизиться до 18 тисяч гривень.

Він також зауважив, що при виборі країни для міграції, працівники найчастіше орієнтуються на Португалію, Польщу і Чехію.

Якщо український ринок праці в західних регіонах (а у нас середня заробітна плата відрізняється за регіонами), буде вищим за 15 тисяч гривень (наприклад, 18 тисяч), то питання трудової міграції майже буде вирішено,

– сказав глава міністерства.

У своїй промові він додав, що людина повинна працювати на Батьківщині, бути з родиною, розвиватися професійно та особисто.

На думку міністра, конкурувати з іноземним ринком праці можна за двома критеріями. Першим, на його погляд, є довіра до країни. Другий – це рівень заробітної плати й можливості реалізації. Він зазначив, що всім зрозуміло те, що люди їдуть, бо мають пропозиції отримати більшу заробітну плату чи взагалі її отримати. Люди звикли порівнювати заробітну плату в Україні та в інших державах зіставляючи лише абсолютні величини.

За переконаннями пана Чернишова, експерти та фахівці зараз говорять про те, що Україна вже близька до того, щоб середня зарплата стала конкурентоспроможною.