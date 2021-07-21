Зарплата в Україні, кажуть експерти, повинна бути конкурентоспроможною з тією, яку пропонують західні країни. І вона вже майже наблизилася до такого критерію, вважають деякі аналітики.

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Який розмір середньої зарплати в Україні може бути конкурентоспроможним

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив, що питання трудової міграції перестане бути проблемою, якщо зарплата в Україні наблизиться до 18 тисяч гривень.

Він також зауважив, що при виборі країни для міграції, працівники найчастіше орієнтуються на Португалію, Польщу і Чехію.

Якщо український ринок праці в західних регіонах (а у нас середня заробітна плата відрізняється за регіонами), буде вищим за 15 тисяч гривень (наприклад, 18 тисяч), то питання трудової міграції майже буде вирішено,

– сказав глава міністерства.

У своїй промові він додав, що людина повинна працювати на Батьківщині, бути з родиною, розвиватися професійно та особисто.

На думку міністра, конкурувати з іноземним ринком праці можна за двома критеріями. Першим, на його погляд, є довіра до країни. Другий – це рівень заробітної плати й можливості реалізації. Він зазначив, що всім зрозуміло те, що люди їдуть, бо мають пропозиції отримати більшу заробітну плату чи взагалі її отримати. Люди звикли порівнювати заробітну плату в Україні та в інших державах зіставляючи лише абсолютні величини.

За переконаннями пана Чернишова, експерти та фахівці зараз говорять про те, що Україна вже близька до того, щоб середня зарплата стала конкурентоспроможною.

До слова, половина українських мігрантів в Польщі мають роботу максимум на три місяці. Експерти також прокоментували цю ситуацію.