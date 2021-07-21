Зарплата в Украине, говорят эксперты, должна быть конкурентоспособной с той, которую предлагают западные страны. И она уже почти приблизилась к такому критерию, считают некоторые аналитики.

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Какой размер средней зарплаты в Украине может быть конкурентоспособным

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время Всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил, что вопрос трудовой миграции перестанет быть проблемой, если зарплата в Украине приблизится к 18 тысячам гривен .

Он также отметил, что при выборе страны для миграции, работники чаще всего ориентируются на Португалию, Польшу и Чехию.

Если украинский рынок труда в западных регионах (а у нас средняя заработная плата отличается по регионам), будет выше 15 тысяч гривен (например, 18 тысяч), то вопрос трудовой миграции почти будет решен,

– сказал глава министерства.

В своей речи он добавил, что человек должен работать на Родине, быть с семьей, развиваться профессионально и лично.

По мнению министра, конкурировать с иностранным рынком труда можно по двум критериям. Первым, на его взгляд, является доверие к стране. Второй – это уровень заработной платы и возможности реализации. Он отметил, что всем понятно, что люди едут, поскольку имеют предложения получить большую заработную плату или вообще ее получить. Люди привыкли сравнивать заработную плату в Украине и в других государствах сопоставляя только абсолютные величины.

По убеждению господина Чернышева, эксперты и специалисты сейчас говорят о том, что Украина уже близка к тому, чтобы средняя зарплата стала конкурентоспособной.