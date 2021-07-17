Лише 4% емігрантів мають намір лишитися працювати у Польщі терміном понад рік. При цьому 65% респондентів заявили, що хочуть за нагоди приїхати працювати у цю країну знову.
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Пояснення експертів
Такі цифри можна пояснити тим, що більшість трудових мігрантів зі східної Європи – це сезонні працівники.
Наслідком короткострокової та кругової моделі міграції є працевлаштування працівників з України на нижчому рівні. Можливість легальної роботи лише на пів року означає, що багатьом компаніям не вигідно інвестувати в підготовку персоналу зі Сходу на вищі посади,
– пояснює ситуацію голова компанії Personnel Service Кшиштоф Інґльот.
Проте, президент правління компанії вказав на постійну тенденцію зростання, що стосується кращих пропозицій роботи працівникам з-за східного кордону. Наприклад, у 2019 році спеціалізовані посади займали 4% працюючих українців, а у 2021 році – вже понад 12%. Якщо новий проєкт міграційної політики Польщі буде реалізований, каже експерт, ці показники будуть зростати.
Експерти відзначили, що проєкт "Польська міграційна політика: напрямки діяльності 2021 –2022" передбачає поповнення дефіциту на ринку праці значною часткою висококваліфікованих іноземців та кваліфікованих робітників. Положення проєкту, серед іншого, говорять про:
- збільшення кількості іноземців, які виконують дефіцитні професії, зокрема у медичній сфері;
- залучення до Польщі іноземців, які навчаються на спеціальностях важливих із точки зору державної політики розвитку, враховуючи технічні та ІТ-факультети;
- впорядкування процесу визнання кваліфікацій, іноземних сертифікатів та дипломів.
Це дуже добрий напрямок змін, тим більше, що працівники з України часто працюють у Польщі нижче своєї освіти та кваліфікацій, зазначають організатори проєкту.