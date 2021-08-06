Якою буде мінімальна заробітна плата у Польщі у 2022 році
Джерело:Business Insider
Уряд Польщі має видати розпорядження щодо розміру мінімальної заробітної плати після 1 січня 2022 року. За видачу цього документа несе відповідальність Міністерство розвитку, праці й технологій.
Розпорядження повинні видати до 15 вересня поточного року. Але його проєкт вже оприлюднили.
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Як зміниться розмір мінімальної зарплати в Польщі
Очікується, що мінімальна погодинна оплата праці у Польщі з наступного року буде становити 19,6 злотого брутто. Це близько 5 доларів США або 4 євро за курсом польського Нацбанку.
Мінімальна місячна заробітна плата польських працівників складе 3 тисячі злотих. Тобто, приблизно 780 доларів США або 660 євро.
Отже, мінімальна зарплата у Польщі з наступного року зросте на 200 злотих або на 7,1%.
Важливі моменти
- Зміна розміру мінімальної зарплати у Польщі вплине на доходи близько 2,2 мільйона осіб.
- Якщо відмінусувати податки, то з наступного року ті, хто працює за мінімалку, будуть отримувати 2 355,72 злотого на руки або 2 202,72 злотого за умови відсутності змін у податковій системі.