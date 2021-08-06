Розпорядження повинні видати до 15 вересня поточного року. Але його проєкт вже оприлюднили.

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Як зміниться розмір мінімальної зарплати в Польщі

Очікується, що мінімальна погодинна оплата праці у Польщі з наступного року буде становити 19,6 злотого брутто. Це близько 5 доларів США або 4 євро за курсом польського Нацбанку.

Мінімальна місячна заробітна плата польських працівників складе 3 тисячі злотих. Тобто, приблизно 780 доларів США або 660 євро.

Отже, мінімальна зарплата у Польщі з наступного року зросте на 200 злотих або на 7,1%.

Важливі моменти

Зміна розміру мінімальної зарплати у Польщі вплине на доходи близько 2,2 мільйона осіб.

Якщо відмінусувати податки, то з наступного року ті, хто працює за мінімалку, будуть отримувати 2 355,72 злотого на руки або 2 202,72 злотого за умови відсутності змін у податковій системі.

Нагадуємо про те, що стало відомо, скільки українців нелегально працюють у Польщі.