Польща увійшла до ТОП найщасливіших країн у Євросоюзі: хто лідер

Авторитетна аналітична служба Євростат оприлюднила революційний індекс, який вимірює задоволеність життям у країнах Європейського Союзу. Польща стала одним із лідерів у цьому списку.

Найщасливішою країною Європи стала Австрія, а за нею Польща. Які ще країни мають щасливих мешканців – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Польща зайняла 2 місця серед найщасливіших країн ЄС

Польща поділяє позицію ще з двома країнами. Випередила їх лише Австрія – і то на 0.2 поінти.

Для підготовки індексу аналітики вивчили всі країни Євросоюзу за дев'ятьма критеріями. Серед них – матеріальна та соціальна задоволеність, якість життя, середовище, зайнятість та інші.

П'ятірка (насправді, 12-ка) найщасливіших вийшла такою:

Австрія; Польща, Румунія, Фінляндія; Бельгія, Нідерланди; Данія, Словенія; Чехія, Ірландія, Мальта, Швеція.

Які країни найменш щасливі?

Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.

Найнижчий бал у рейтингу отримала Болгарія із результатом у 5,6 бала. Це єдина країна ЄС, яка набрала менше як 6 балів за загальним індексом задоволеності життям.

Німеччину визнали однією з найнещасніших країн / Фото Unsplash

Під час складання цього рейтингу Євростат хотів зафіксувати тенденції суб'єктивного добробуту жителів Європи. Експерти зазначили, що громадяни ЄС переважно повністю задоволені своїм життям, якщо мають в середньому 7,1 бала з 10.

Водночас ще одне дослідження – Gallup – показує, що Фінляндія безпрецедентно шостий рік поспіль є найщасливішою країною світу. Більше про цей рейтинг читайте за посиланням.