На першому місці цього разу опинився паспорт Іспанії. Саме цей документ визнали найсильнішим у світі станом на зараз.

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Які можливості у власників іспанського паспорта

Саме володарі іспанського документа можуть подорожувати без паспорта до 43 країн, без візи — до 106, а лише з електронним дозволом — до 11 країн світу.

Традиційна віза потрібна громадянам Іспанії лише для поїздок у 18 країн із приблизно 200.

Одразу за іспанським паспортом у рейтингу йде сінгапурський. Саме він був лідером списку найпотужніших документів, коли індекс оновлювали минулого разу. На третій позиції — паспорт Німеччини.

Перша десятка найсильніших паспортів виглядає так:

Іспанія; Сінгапур; Німеччина; Італія; Франція; Нідерланди; Фінляндія; Швеція; Норвегія; Данія.

Український паспорт в цьому дослідженні розмістився на 62-му місці. А на останній 199-й позиції — паспорт Сомалі.

Паспорт України на 62-му місці в списку найкращих / Фото Shutterstock

Коментуючи новий рейтинг паспортів, Діон Пллана, аналітик Global Travel Trends, каже, що європейські паспорти, зокрема документи країн ЄС і Шенгенської зони, не даремно потрапили на верхівку списку.

Сила паспортів ЄС і Шенгенської зони беззаперечна і не має собі рівних. У перших 40 позиціях індексу лише дев'ять паспортів не є європейськими,

— підкреслила вона.

Всього у списку 199 країн. Силу паспорта визначають за можливостями подорожувати без віз, з електронною візою або взагалі без паспорта. За фактом, цей рейтинг показує рівень свободи пересування громадян різних країн.

Повний рейтинг найсильніших паспортів у світі шукайте за посиланням.