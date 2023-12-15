Счастливейшей страной Европы стала Австрия, а за ней Польша. Какие еще страны имеют счастливые жители – узнайте ниже в материале!

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Польша заняла 2 места среди самых счастливых стран ЕС

Польша разделяет позицию с двумя странами. Опередила их только Австрия – и то на 0.2 поинта.

Для подготовки индекса аналитики изучили все страны Евросоюза по девяти критериям. Среди них – материальное и социальное удовлетворение, качество жизни, среда, занятость и другие.

Пятерка (на самом деле, 12-ка) самых счастливых получилась такой:

Австрия; Польша, Румыния, Финляндия; Бельгия, Нидерланды; Дания, Словения; Чехия, Ирландия, Мальта, Швеция.