Счастливейшей страной Европы стала Австрия, а за ней Польша. Какие еще страны имеют счастливые жители – узнайте ниже в материале!
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Польша заняла 2 места среди самых счастливых стран ЕС
Польша разделяет позицию с двумя странами. Опередила их только Австрия – и то на 0.2 поинта.
Для подготовки индекса аналитики изучили все страны Евросоюза по девяти критериям. Среди них – материальное и социальное удовлетворение, качество жизни, среда, занятость и другие.
Пятерка (на самом деле, 12-ка) самых счастливых получилась такой:
- Австрия;
- Польша, Румыния, Финляндия;
- Бельгия, Нидерланды;
- Дания, Словения;
- Чехия, Ирландия, Мальта, Швеция.
Какие страны менее счастливы?
Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгария.
Самый низкий балл в рейтинге получила Болгария с результатом 5,6 балла. Это единственная страна ЕС, набравшая менее 6 баллов по общему индексу удовлетворенности жизнью.
Германию признали одной из самых несчастных стран / Фото Unsplash
При составлении этого рейтинга Евростат хотел зафиксировать тенденции субъективного благосостояния жителей Европы. Эксперты отметили, что граждане ЕС преимущественно полностью удовлетворены своей жизнью, если имеют в среднем 7,1 из 10 баллов.
В то же время, еще одно исследование – Gallup – показывает, что Финляндия беспрецедентно шестой год подряд является самой счастливой страной мира. Больше об этом рейтинге читайте по ссылке.