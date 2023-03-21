Таких висновків дійшли автори щорічного Глобального звіту про щастя, представленого в Нью-Йорку в понеділок, 20 березня, у Міжнародний день щастя. Хто ще потрапив до рейтингу і яке місце посіла Україна – читайте далі!

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Фінляндія вшосте поспіль визнана найщасливішою країною

Попри значне погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни Росії проти України та ще не завершений вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО), ця скандинавська країна вже шостий рік поспіль є лідером рейтингу щастя.

Зверніть увагу: Фінляндія вирішила запустити унікальний відпочинок, щоб допомогти людям відновити зв’язок зі своїм "внутрішнім фіном". Учасники майстер-класу з щастя поїдуть до регіону Лейкленд у Фінляндії, де будуть розміщені на курорті Куру, що працює за системою "все включено".

До десятки найбільш щасливих країн увійшли:

Данія,

Ісландія,

Ізраїль,

Нідерланди,

Швеція,

Норвегія,

Швейцарія,

Люксембург.

Нова Зеландія.

Порівняно високі місця зайняли балтійські держави – Литва (20-те), Естонія (31-е) та Латвія (41-е).

При цьому найнещасливішими серед 137 країн визнані Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан.

На якому місці Україна

Україна посіла 92 місце у глобальному рейтингу щастя, дещо підвищивши позиції з минулого року, коли займала 98-му.

Попри масштаби страждань та шкоди в Україні, оцінка життя (її жителями. – р ед.) у вересні 2022 року була вищою, ніж після анексії Криму у 2014 році,

– зазначають аналітики.

На їхню думку, серед іншого це пов'язано з сильнішим почуттям єднання українців та їхньою довірою до керівництва країни.

Після вторгнення в Україну щасливішими стали й росіяни – країна-агресорка у рейтингу піднялася з 80 на 70 місце.

Автори доповіді зазначають, що загалом оцінка свого життя більшістю жителів планети у 2020 – 2022 роках залишалася на стабільному рівні, попри пандемію та інші кризи. Показники останніх трьох років у середньому були настільки високі, як і в попередні три.

Експерти відзначають і те, що щасливішими почуваються жителі тих країн, де щастя та добробут якомога рівномірніше розподілені серед населення.