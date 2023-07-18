Може викликати питання на контролі: яку річ жінкам не варто надягати в аеропорт

Експерти з подорожей попередили, що жінки ризикують бути зупинені для додаткового огляду при проходженні перевірки на безпеку в аеропорту, якщо на них буде надітий бюстгальтер з металовмісними кісточками. Читайте також Краще не їхати: які туристичні локації Європи найбільш переповнені

Деякі сканери в аеропортах більш чутливі до металевих компонентів в кісточках традиційних підтримуючих бюстгальтерів, що призводить до спрацьовування сканерів служби безпеки аеропорту. Щоб уникнути додаткових перевірок, мандрівницям пропонують використовувати спортивні бра або бюстгальтери з м'якою кісточкою.

При цьому експерти радять жінкам, які потрапляють в подібну ситуацію в аеропорту, відразу ж повідомити жінці-співробітниці служби безпеки про наявність бюстгальтера з кісточками, щоб уникнути незручних ситуацій і неприємних обшуків.

Спочатку вона, ймовірно, буде використовувати ручний металошукач, щоб побачити, де саме спрацьовує сигнал. Після цього вона може захотіти провести обшук вручну, і ви маєте повне право попросити, щоб його провели в приватній зоні. Вас не попросять роздягнутися,

– зазначив експерт.

Водночас повідомляється, що бюстгальтери – це не єдиний предмет одягу, через який пасажирів можуть попросити пройти додаткову перевірку в аеропорту. Часто у людей можуть бути проблеми через взуття – на контролі його можуть попросити зняти.

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