Цей предмет жіночого одягу викликає проблеми на контролі
Експерти з подорожей попередили, що жінки ризикують бути зупинені для додаткового огляду при проходженні перевірки на безпеку в аеропорту, якщо на них буде надітий бюстгальтер з металовмісними кісточками.
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Деякі сканери в аеропортах більш чутливі до металевих компонентів в кісточках традиційних підтримуючих бюстгальтерів, що призводить до спрацьовування сканерів служби безпеки аеропорту. Щоб уникнути додаткових перевірок, мандрівницям пропонують використовувати спортивні бра або бюстгальтери з м'якою кісточкою.
При цьому експерти радять жінкам, які потрапляють в подібну ситуацію в аеропорту, відразу ж повідомити жінці-співробітниці служби безпеки про наявність бюстгальтера з кісточками, щоб уникнути незручних ситуацій і неприємних обшуків.
Спочатку вона, ймовірно, буде використовувати ручний металошукач, щоб побачити, де саме спрацьовує сигнал. Після цього вона може захотіти провести обшук вручну, і ви маєте повне право попросити, щоб його провели в приватній зоні. Вас не попросять роздягнутися,
– зазначив експерт.
Водночас повідомляється, що бюстгальтери – це не єдиний предмет одягу, через який пасажирів можуть попросити пройти додаткову перевірку в аеропорту. Часто у людей можуть бути проблеми через взуття – на контролі його можуть попросити зняти.
Пасажири, які бояться літати, можуть зателефонувати пілотам
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