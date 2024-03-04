Де у ЄС біженцям найлегше знайти роботу: рейтинг міст

Українці, які виїхали до країн ЄС, активно шукають роботу там. За даними Єврокомісії, найбільше шансів знайти вакансію мрії – у північних та західних країнах Європи.

Окрім того, у звіті, який опублікувала Єврокомісія, мовиться, що знайти спеціалізовану роботу з гідною зарплатою найлегше у містах. Водночас, якщо ви налаштовані працювати у сільській місцевості, не варто опускати руку. Навіть у межах однієї країни легкість пошуку роботи там – суттєво відрізняється.

Зверніть увагу Литва подовжила захист українців та полегшила процес працевлаштування: нові умови

За статистикою, найлегше знайти роботу у Чехії. Прага – лідерка за кількістю вакансій для українців. Окрім того, дуже позитивну статистику працевлаштування демонструють Клуж-Напока (Румунія) та Мюнхен (Німеччина).

Тим часом найгірша ситуація – у Палермо, Неаполі, Турині та Римі (Італія), а також – в Ов'єдо (Іспанія).

Рейтинг міст, де біженцям найлегше знайти роботу

Прага (Чехія);

Клуж-Напока (Румунія);

Мюнхен (Німеччина);

Братислава (Словаччина);

Гамбург (Німеччина);

Осло (Норвегія);;

Стокгольм (Швеція);

Варшава (Польща);

Софія (Болгарія);

Таллінн (Естонія).

У якій країні ЄС – найбільше працевлаштованих українців

У рейтингу міст від Єврокомісії немає Литви. Водночас Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради України – наголосила, що саме ця країна демонструє, вочевидь, рекорд серед країн ЄС за кількістю працевлаштованих українців. Наразі роботу у Литві офіційно знайшли 30 тисяч українців.