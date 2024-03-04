Кроме того, в отчете, который опубликовала Еврокомиссия, говорится, что найти специализированную работу с достойной зарплатой легче всего в городах. В то же время, если вы настроены работать в сельской местности, не стоит опускать руку. Даже в пределах одной страны легкость поиска работы там – существенно отличается.

Обратите внимание Литва продлила защиту украинцев и облегчила процесс трудоустройства: новые условия

По статистике, легче всего найти работу в Чехии. Прага – лидер по количеству вакансий для украинцев. Кроме того, очень положительную статистику трудоустройства демонстрируют Клуж-Напока (Румыния) и Мюнхен (Германия).

Между тем худшая ситуация – в Палермо, Неаполе, Турине и Риме (Италия), а также – в Овьедо (Испания).

Рейтинг городов, где беженцам легче всего найти работу

Прага (Чехия);

Клуж-Напока (Румыния);

Мюнхен (Германия);

Братислава (Словакия);

Гамбург (Германия);

Осло (Норвегия);

Стокгольм (Швеция);

Варшава (Польша);

София (Болгария);

Таллинн (Эстония).

В какой стране ЕС – больше всего трудоустроенных украинцев

В рейтинге городов от Еврокомиссии нет Литвы. В то же время Елена Кондратюк – заместитель председателя Верховной Рады Украины – отметила, что именно эта страна демонстрирует, очевидно, рекорд среди стран ЕС по количеству трудоустроенных украинцев. Сейчас работу в Литве официально нашли 30 тысяч украинцев.