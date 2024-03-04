Окрім того, у звіті, який опублікувала Єврокомісія, мовиться, що знайти спеціалізовану роботу з гідною зарплатою найлегше у містах. Водночас, якщо ви налаштовані працювати у сільській місцевості, не варто опускати руку. Навіть у межах однієї країни легкість пошуку роботи там – суттєво відрізняється.
Зверніть увагу Литва подовжила захист українців та полегшила процес працевлаштування: нові умови
За статистикою, найлегше знайти роботу у Чехії. Прага – лідерка за кількістю вакансій для українців. Окрім того, дуже позитивну статистику працевлаштування демонструють Клуж-Напока (Румунія) та Мюнхен (Німеччина).
Тим часом найгірша ситуація – у Палермо, Неаполі, Турині та Римі (Італія), а також – в Ов'єдо (Іспанія).
Рейтинг міст, де біженцям найлегше знайти роботу
- Прага (Чехія);
- Клуж-Напока (Румунія);
- Мюнхен (Німеччина);
- Братислава (Словаччина);
- Гамбург (Німеччина);
- Осло (Норвегія);;
- Стокгольм (Швеція);
- Варшава (Польща);
- Софія (Болгарія);
- Таллінн (Естонія).
У якій країні ЄС – найбільше працевлаштованих українців
У рейтингу міст від Єврокомісії немає Литви. Водночас Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради України – наголосила, що саме ця країна демонструє, вочевидь, рекорд серед країн ЄС за кількістю працевлаштованих українців. Наразі роботу у Литві офіційно знайшли 30 тисяч українців.