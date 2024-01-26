І знову страйки: ще кілька країн попереджають про перебої з транспортом у січні

Схоже, що страйки працівників транспортної галузі стають новою реальністю. У кількох європейських країнах вони триватимуть у січні.

У туристів можуть виникнути серйозні проблеми з поїздками та перельотами на території Європи цього місяця. У деяких країнах профспілки анонсували додаткові страйки у січні. Далі розкажемо, де і коли потрібно бути готовими до затримок і скасувань транспорту.

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Німеччина

У Німеччині розпочався страйк залізничників, який може стати найдовшим в історії. Зранку 24 січня машиністи припинили роботу. Обіцяють, що страйк триватиме 6 днів — до 29 січня. Деякі рейси виконуються, але з великими затримками.

Німецька спілка машиністів (GDL) не погодилася на пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn. Вони вимагають для себе підвищення заробітної плати та скорочення робочих годин. Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.

Велика Британія

Транспортні протести продовжуються і у Великій Британії. Профспілка Aslef, яка об'єднує машиністів країни, закликає до регулярних страйків. Наступний запланований з 30 січня до 5 лютого. Проблеми з поїздами можуть бути у таких операторів: Avanti West Coast, CrossCountry, GTR, LNER, East Midlands Railway, West Midlands Trains, Southeastern та SWR.

Фінляндія

Загальнонаціональний страйк також оголосили й у Фінляндії. Його анонсували на 1 лютого. Влада попереджає, що у цей день всі аеропорти країни будуть закриті. Тому туристам радять змінити бронювання.

Цього дня у Фінляндії не працюватимуть не тільки летовища. Страйкуватимуть працівники різних галузей. Тому можуть виникнути проблеми із роботою супермаркетів, готелів, банків та інших установ.

Італія

А напередодні закінчився добовий страйк працівників громадського транспорту Італії. Робота автобусів, трамваїв та метро в різних містах країни була ускладнена. Також до протестів підключилися італійські авіадиспетчери. Це стало причиною затримок рейсів.

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Цього року у ФРН почастішають страйки залізничників. Тому транспортні збої, затримки та скасування стануть новою нормою для німців.

Профспілки машиністів вимагають значного підвищення зарплат, а Deutsche Bahn не йде на їхні умови. Транспортні страйки в Німеччині почалися понад рік тому. Але проблеми працівників галузі вони так і не вирішили.