Німецька профспілка машиністів оголосила "безстроковий страйк" на наступний 2024 рік. Тому на Німеччину можуть чекати значні збої із залізничним транспортом.
Читайте також Ryanair скорочує рейси з аеропорту Варшави: які напрямки скасують
Страйків буде ще більше
Головна проблема криється у рішеннях керівництва Deutsche Bahn, яке не згодне поступитися і прийняти вимоги працівників. Машиністи борються за скорочення робочого дня та підвищення зарплат. Але поки їм не вдалося страйками добитися бажаного результату.
До 7 січня потяги будуть їздити за звичайним розкладом, обіцяють члени профспілки. Але вже з 8 числа почнеться протест машиністів, тому очкують на значні транспортні перебої.
Те, що станеться в новому році, буде сильнішим, тривалішим і складнішим для пасажирів,
– попередив керівник Німецької профспілки машиністів.
Транспортні страйки в Німеччині, у тому числі в Deutsche Bahn, почалися понад рік тому. Але проблеми працівників галузі так і не вирішили. Переговори досі не дали успішного результату.
Страйки працівників транспортної галузі / Фото DPA (Bodo Marks)
Чого вимагають залізничники
Машиністи вимагають скорочення робочого дня з 38 до 35 годин на тиждень. Окрім цього, профспілка наполягає на додаткових 555 євро на місяць для всіх співробітників, а також бонусі у 3 000 євро на тлі підвищення цін.
Зі свого боку, Deutsche Bahn запропонував поступове підвищення зарплати на 11% та бонус у розмірі 2 850 євро. Такі умови протестувальників не влаштовують.
Новий розклад Укрзалізниці
І поки в Німеччині, ймовірно, затримки та скасування рейсів будуть створювати труднощі для пасажирів, Укрзалізниця збільшує кількість маршрутів.
Формуючи графік руху поїздів на 2024 рік, Укрзалізниця врахувала прохання пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Тому в наступному році з'являться три нових закордонних потяги:
- Дніпро — Хелм,
- Чоп — Відень,
- Чоп — Прага.
Детальніше про кожен з нових маршрутів – читайте в цьому матеріалі.