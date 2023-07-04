Так, Євростат опублікував дані про індекси цін на товари широкого вжитку за 2022 рік. Дізнайтеся, де жити найвигідніше, враховуючи ціни на продукти, алкоголь, одяг, ресторани та транспорт.

Читайте також Туристи скаржаться на захмарні ціни: скільки коштує відпочинок у Хорватії

Довідка: індекс ціни – це показник, який відображає зміни у ціні на певну сукупність товарів, тобто показує, на скільки в середньому підвищились ціни на товари широкого вжитку.

Де найдешевші продукти, безалкогольні напої та одяг?

Різниця вартості стандартного продуктового кошика має суттєві відмінності. Так, найдешевшою країною стала Румунія (72% від середнього показника у країнах ЄС), а найдорожчою – Данія (121%).

Найдешевший одяг продається у Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), водночас найвищими цінами характеризується Чехія (115%), Швеція (117%) та Данія (134%).

В Україні також очікується підвищення цін та тарифів. Значна частина з них торкнуться не тільки бізнесу та підприємців, але й звичайних українців.

Тютюн та алкоголь

Зафіксована різниця між найдорожчою та найдешевшою країною ЄС у цінах на тютюн та алкоголь вражає. Так, рівень цін в Ірландії приблизно у 3,3 раза вищий, ніж в Болгарії. Така велика різниця пояснюється тим, що країни мають відмінності в системі оподаткування цих категорій продуктів.

Так, найвищі ціни на алкоголь та тютюнові вироби зафіксовані в Данії (138%), Фінляндії (174%) та Ірландії (216%). А найнижчий рівень показали Угорщина (78%), Польща (73%) та Болгарія (66%).

Ресторани та готелі

Друге місце за різницею в ціні посіли ресторани та готелі. Так, найвищі показники рівня цін характерні для Люксембурга (131%), Фінляндії (132%) та Данії (156%). А найдешевші готельно-ресторанні послуги пропонують Угорщина (62%), Румунія (62%) та Болгарія (51%).

В яких країнах найдорожчі ресторани та готелі / Фото UnSplash

Крім цього, різниця зафіксована й у вартості обслуговування особистого транспорту – від 87% у Польщі до 132% у Данії, а також витратах на споживчу електроніку – віл 92% в Італії до 115% у Франції.

Де жити найдешевше?

Проведене дослідження охоплювало ціни на понад 2 000 споживчих товарів та послуг по всій Європі. Загальний рівень цін базується на концепції кінцевих споживчих витрат домогосподарств (HFCE).

Так, найдорожчими для проживання країнами стали:

Ірландія (146% від середнього показника по ЄС),

Данія (145%),

Люксембург (137%).

А найдешевшими: Польща (62%), Болгарія (59%) та Румунія (58%).