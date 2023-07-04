Так, Евростат опубликовал данные об индексах цен на товары широкого потребления за 2022 год. Узнайте, где жить выгоднее всего, учитывая цены на продукты, алкоголь, одежду, рестораны и транспорт.

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Справка: индекс цены – это показатель, отражающий изменения в цене на определенную совокупность товаров, то есть показывает, на сколько в среднем повысились цены на товары широкого потребления.

Где самые дешевые продукты, безалкогольные напитки и одежда?

Разница стоимости стандартной продуктовой корзины имеет существенные отличия. Да, самой дешевой страной стала Румыния (72% от среднего показателя в странах ЕС), а самой дорогой – Дания (121%).

Самая дешевая одежда продается в Болгарии (80% среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), в то же время самыми высокими ценами характеризуется Чехия (115%), Швеция (117%) и Дания (134%).

Также в Украине ожидается повышение цен и тарифов. Значительная часть из них затронут не только бизнес и предпринимателей, но и обычных украинцев.

Табак и алкоголь

Зафиксированная разница между самой дорогой и дешевой страной ЕС в ценах на табак и алкоголь впечатляет. Так, уровень цен в Ирландии примерно в 3,3 раза выше, чем в Болгарии. Такая большая разница объясняется тем, что страны имеют отличия в системе налогообложения этих категорий продуктов.

Самые высокие цены на алкоголь и табачные изделия зафиксированы в Дании (138%), Финляндии (174%) и Ирландии (216%). Самый же низкий уровень показали Венгрия (78%), Польша (73%) и Болгария (66%).

Рестораны и отели

Второе место по разнице в цене заняли рестораны и гостиницы. Так, самые высокие показатели уровня цен характерны для Люксембурга (131%), Финляндии (132%) и Дании (156%). А самые дешевые гостинично-ресторанные услуги предлагают Венгрия (62%), Румыния (62%) и Болгария (51%).