Туристи обурюються, що ціни в Хорватії раптово зросли. Особливо це схвилювало тих, хто відпочивав у країні минулого року і зараз відчуває величезну різницю. То скільки коштує відпустка у Хорватії цього літа – читайте в матеріалі.

До теми: Бракує робочих рук: Хорватія потребує працівників у розпал туристичного сезону

Ціни підняли буквально на все

Хорватія протягом багатьох років є одним з найпопулярніших місць для відпочинку європейців. Ця балканська країна приваблює чудовою береговою лінією, дивовижними островами у блакитному Адріатичному морі, національними парками та пишною архітектурою міст. Донедавна туристи любили Хорватію за відносно помірні ціни. Але не цього літа.

Країна приєдналася до Шенгенської зони і ввела євро – вартість всього зросла моментально. Деякі мандрівники обурюються, мовляв, минулого року цінники ще були у хорватських кунах, але тепер – вже в євро.

Просто поміняли валюту, а ціну залишили такою ж: рік тому солярій коштував 40 кун, сьогодні — 40 євро,

— скаржаться мандрівники у соцмережах.

Лежак за 40 євро – це не жарт

Іноземних гостей Хорватії дуже турбують ціни на пляжні шезлонги. На острові Хвар він коштує аж 40 євро. У Спліті за лежак попросять 35 євро, а у Дубровнику – 33 євро.

Такі високі ціни відлякують туристів, вони намагаються спланувати свою відпустку деінде. Або ж таки приїздять до популярної Хорватії, але змушені економити: відпочивати на сонці без лежака та парасольки, майже нічого купувати на пляжах та заощаджувати на розвагах.

Пляжний відпочинок у Дубровнику / Фото Unsplash

Дорогі магазини та ресторани

А ще мандрівникам у Хорватії частіше доводиться готувати їжу самостійно. Адже вечеря у ресторані також перетворилась на дороге задоволення.

Я зараз у відпустці в Хорватії, там ціни вищі, ніж в Австрії. Піца обійшлася мені в 18 євро, біфштекс – в 38 євро,

– пише австрійське видання Kronen Zeitung, цитуючи слова туриста.

Хорватська щоденна газета "Slobodna Dalmacija" підрахувала ціни на фрукти та овочі в популярних курортних містах:

інжир та вишня – 8 євро за кілограм;

груша – 5 євро за кілограм;

персик – 5 євро за кілограм;

огірок – 3 євро за кілограм.

Хорватія, згідно з даними Євростату, є найбільш залежною від туризму країною ЄС. Але ціни в курортних містах Хорватії так розчаровують туристів, що вони намагаються знайти більш доступні варіанти відпочинку: в Туреччині, Греції чи Єгипті.