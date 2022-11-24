30 країн, які видають посвідку на проживання іноземним власникам нерухомості
Одні купують квартири по всьому світу, аби інвестувати та зберегти зароблені гроші, інші – щоб мати, де зупинитися за кордоном в будь-який момент. А дехто стає власником нерухомості в іншій країні, аби отримати посвідку на проживання.
Так, в багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму. Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.
Читайте також Як ефективно користуватися реферальною програмою TransferGo: дієві порадиПосвідка на проживання – це документ, який підтверджує, що іноземному громадянинові дозволяється постійно проживати на території держави, що видала цю посвідку. Власникам документа можна в'їжджати і виїжджати з країни, а також перебувати на її території досить тривалий час.
Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості
- Азербайджан – потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів
- Албанія – будь-якої вартості
- Андорра – від 350 000 євро
- Вірменія – будь-якої вартості, але об'єкт треба обов'язково здавати в оренду
- Бахрейн – від 530 000 доларів
- Болгарія – від 320 000 євро
- Боснія та Герцеговина – будь-якої вартості
- Бразилія – від 132 000 доларів
- Угорщина – будь-якої вартості
- Греція – від 250 000 євро
- Грузія – від 100 000 доларів
- Іспанія – від 500 000 євро
- Кіпр – від 300 000 євро
- Коста-Ріка – від 100 000 доларів
- Латвія – від 250 000 євро
- Мальта – від 300 000 євро
- Мексика – 173 000 доларів (якщо купувати на компанію)
- ОАЕ – від 205 000 доларів
- Оман – будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об'єктів дешевше за 200 000 доларів
- Панама – від 300 000 доларів
- Парагвай – від 70 000 доларів
- Португалія – від 280 000 євро
- Північний Кіпр – будь-якої вартості
- Сербія – будь-якої вартості
- Таїланд – від 300 000 доларів
- Туреччина – від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає
- Узбекистан – від 100 000 доларів
- Чорногорія – будь-якої вартості
- Шрі-Ланка – від 75 000 доларів
- Еквадор – від 42 500 доларів.
Купівля нерухомості – не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.