Так, во многих странах мира действует программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, купивших недвижимость не дешевле минимально указанной суммы. Мы подготовили список государств, где можно приобрести жилье и на этом основании оформить разрешение на постоянное проживание или долгосрочную визу.

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Страны, выдающие ВНЖ иностранным владельцам недвижимости

  • Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов
  • Албания – любой стоимости
  • Андорра – от 350 000 евро
  • Армения – любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду
  • Бахрейн – от 530 000 долларов
  • Болгария – от 320 000 евро
  • Босния и Герцеговина – любой стоимости
  • Бразилия – от 132 000 долларов
  • Венгрия – любой стоимости
  • Греция – от 250 000 евро
  • Грузия – от 100 000 долларов
  • Испания – от 500 000 евро
  • Кипр – от 300 000 евро
  • Коста-Рика – от 100 000 долларов
  • Латвия – от 250 000 евро
  • Мальта – от 300 000 евро
  • Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию)
  • ОАЭ – от 205 000 долларов
  • Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов
  • Панама – от 300 000 долларов
  • Парагвай – от 70 000 долларов
  • Португалия – от 280 000 евро
  • Северный Кипр – любой стоимости
  • Сербия – любой стоимости
  • Таиланд – от 300 000 долларов
  • Турция – от 50 000 долларов, если требуется вид на жительство, дающий право получить гражданство по натурализации; если хватает туристического вида на жительство, то требований к цене нет
  • Узбекистан – от 100 000 долларов
  • Черногория – любой стоимости
  • Шри-Ланка – от 75 000 долларов
  • Эквадор – от 42 500 долларов.

Покупка недвижимости – не единственный способ получить право на проживание в этих странах. Еще есть пенсионные, фрилансерские, студенческие, инвестиционные, гостевые и другие разрешения на пребывание и проживание за границей.