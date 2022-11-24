Так, во многих странах мира действует программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, купивших недвижимость не дешевле минимально указанной суммы. Мы подготовили список государств, где можно приобрести жилье и на этом основании оформить разрешение на постоянное проживание или долгосрочную визу.
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Страны, выдающие ВНЖ иностранным владельцам недвижимости
- Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов
- Албания – любой стоимости
- Андорра – от 350 000 евро
- Армения – любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду
- Бахрейн – от 530 000 долларов
- Болгария – от 320 000 евро
- Босния и Герцеговина – любой стоимости
- Бразилия – от 132 000 долларов
- Венгрия – любой стоимости
- Греция – от 250 000 евро
- Грузия – от 100 000 долларов
- Испания – от 500 000 евро
- Кипр – от 300 000 евро
- Коста-Рика – от 100 000 долларов
- Латвия – от 250 000 евро
- Мальта – от 300 000 евро
- Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию)
- ОАЭ – от 205 000 долларов
- Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов
- Панама – от 300 000 долларов
- Парагвай – от 70 000 долларов
- Португалия – от 280 000 евро
- Северный Кипр – любой стоимости
- Сербия – любой стоимости
- Таиланд – от 300 000 долларов
- Турция – от 50 000 долларов, если требуется вид на жительство, дающий право получить гражданство по натурализации; если хватает туристического вида на жительство, то требований к цене нет
- Узбекистан – от 100 000 долларов
- Черногория – любой стоимости
- Шри-Ланка – от 75 000 долларов
- Эквадор – от 42 500 долларов.
Покупка недвижимости – не единственный способ получить право на проживание в этих странах. Еще есть пенсионные, фрилансерские, студенческие, инвестиционные, гостевые и другие разрешения на пребывание и проживание за границей.