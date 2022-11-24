Так, во многих странах мира действует программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, купивших недвижимость не дешевле минимально указанной суммы. Мы подготовили список государств, где можно приобрести жилье и на этом основании оформить разрешение на постоянное проживание или долгосрочную визу.

Читайте также Как эффективно использовать реферальную программу TransferGo: действенные советы

Вид на жительство – это документ, подтверждающий, что иностранному гражданину разрешается постоянно проживать на территории государства, выдавшего ВНЖ. Владельцам документа можно въезжать и уезжать из страны, а также находиться на ее территории достаточно продолжительное время.

Страны, выдающие ВНЖ иностранным владельцам недвижимости

Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов

Албания – любой стоимости

Андорра – от 350 000 евро

Армения – любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду

Бахрейн – от 530 000 долларов

Болгария – от 320 000 евро

Босния и Герцеговина – любой стоимости

Бразилия – от 132 000 долларов

Венгрия – любой стоимости

Греция – от 250 000 евро

Грузия – от 100 000 долларов

Испания – от 500 000 евро

Кипр – от 300 000 евро

Коста-Рика – от 100 000 долларов

Латвия – от 250 000 евро

Мальта – от 300 000 евро

Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию)

ОАЭ – от 205 000 долларов

Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов

Панама – от 300 000 долларов

Парагвай – от 70 000 долларов

Португалия – от 280 000 евро

Северный Кипр – любой стоимости

Сербия – любой стоимости

Таиланд – от 300 000 долларов

Турция – от 50 000 долларов, если требуется вид на жительство, дающий право получить гражданство по натурализации; если хватает туристического вида на жительство, то требований к цене нет

Узбекистан – от 100 000 долларов

Черногория – любой стоимости

Шри-Ланка – от 75 000 долларов

Эквадор – от 42 500 долларов.