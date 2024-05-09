З яких країн ЄС масово виїжджають українці

Євростат оновив дані про українців. Станом на весну 2024 року їх на території ЄС – близько 4,2 мільйона. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Туди продовжують прибувати українці. Водночас є й держави, з яких вони масово виїжджають.

Більшість українців перебувають на території країн ЄС у статусі тимчасового захисту. Зокрема, він надає право вільно проживати на території різних країн, а також – отримувати доступ до місцевих ринків праці.

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Українці успішно інтегруються у суспільства різних країн та здебільшого оцінюють свій досвід перебування там як комфортний. Водночас є й ті, хто повертаються в Україну або змінюють країни ЄС.

З яких країн ЄС масово виїжджали українці

Свіжа статистика Євростату показує, що найбільше українців виїжджають з Чехії. До слова, країна хоче змінити статус для українців. Замість продовження тимчасового захисту вони можуть отримати спеціальний довготривалий тип проживання.

Також серед лідерок за кількістю виїздів – Швеція та Австрія.

Загалом рейтинг 5 країн, з яких виїхало найбільше українців, виглядає так:

Чехія (-20 700; -5,4%);

Швеція (-9 960; -21,5%);

Австрія (-9 130; -11,1%);

Данія (-5 385; -14,5%);

Польща (-1 680; -0,2%).

Тим часом найбільше українців прибуло у такі держави: