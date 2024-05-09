Більшість українців перебувають на території країн ЄС у статусі тимчасового захисту. Зокрема, він надає право вільно проживати на території різних країн, а також – отримувати доступ до місцевих ринків праці.
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Українці успішно інтегруються у суспільства різних країн та здебільшого оцінюють свій досвід перебування там як комфортний. Водночас є й ті, хто повертаються в Україну або змінюють країни ЄС.
З яких країн ЄС масово виїжджали українці
Свіжа статистика Євростату показує, що найбільше українців виїжджають з Чехії. До слова, країна хоче змінити статус для українців. Замість продовження тимчасового захисту вони можуть отримати спеціальний довготривалий тип проживання.
Також серед лідерок за кількістю виїздів – Швеція та Австрія.
Загалом рейтинг 5 країн, з яких виїхало найбільше українців, виглядає так:
- Чехія (-20 700; -5,4%);
- Швеція (-9 960; -21,5%);
- Австрія (-9 130; -11,1%);
- Данія (-5 385; -14,5%);
- Польща (-1 680; -0,2%).
Тим часом найбільше українців прибуло у такі держави:
- Німеччина (+15 210; +1,2%);
- Нідерланди (+4 705; +4,0%);
- Болгарія (+3 475; + 7,6%).