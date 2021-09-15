Інтерактивна карта – це спеціальний інструмент, розроблений МЗС України, який дозволяє ознайомитись з актуальними правилами в'їзду для громадян України у будь-яку країну світу. З моменту запуску ресурсу ним скористались уже 10 мільйонів разів.
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Рейтинг країн, які найбільше цікавлять українців
|Місце
|Країна
|1
|Польща
|2
|Італія
|3
|Іспанія
|4
|Туреччина
|5
|Греція
|6
|Німеччина
|7
|Чехія
|8
|Франція
|9
|Португалія
|10
|Кіпр
Нагадаємо, що попри пандемію COVID-19, наразі більшість популярних закордонних напрямків доступні українцям. Так, у Польщу з 9 вересня 2021 року можна безперешкодно мандрувати громадянам України, які вакцинувались визнаними у республіці препаратами. Детальніше про можливості та умови в'їзду у Польщу – читайте у матеріалі.