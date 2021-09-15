Інтерактивна карта – це спеціальний інструмент, розроблений МЗС України, який дозволяє ознайомитись з актуальними правилами в'їзду для громадян України у будь-яку країну світу. З моменту запуску ресурсу ним скористались уже 10 мільйонів разів.

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Рейтинг країн, які найбільше цікавлять українців

Місце Країна 1 Польща 2 Італія 3 Іспанія 4 Туреччина 5 Греція 6 Німеччина 7 Чехія 8 Франція 9 Португалія 10 Кіпр

Нагадаємо, що попри пандемію COVID-19, наразі більшість популярних закордонних напрямків доступні українцям. Так, у Польщу з 9 вересня 2021 року можна безперешкодно мандрувати громадянам України, які вакцинувались визнаними у республіці препаратами. Детальніше про можливості та умови в'їзду у Польщу – читайте у матеріалі.