Наразі між Україною та Польщею літають польска компанія LOT, а також лоукостери Ryanair та Wizz Air. Всього доступно 27 маршрутів, які здійснюються прямо зараз, або ж планується їх запуск протягом осені цього року.
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Умови в'їзду у Польщу
З 9 вересня вакциновані мандрівники не повинні проходити карантин після перетину кордону. Українці, які не щепились проти COVID-19, або ж отримали поки не визнану у Польщі вакцину CoronaVac, наразі змушені пройти період ізоляції на території республіки протягом 10 днів.
Доступні авіасполучення
Компанії здійснюють рейси з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя. Київ та Львів лідирують за кількістю доступних напрямків – здійснюються перельоти одразу у 7 польських міст. З Одеси можна добратись у 6 міст Польщі, з Харкова – у 5, а із Запоріжжя – всього у 2.
Авіасполучення між Україною та Польщею: список доступних цієї осені напрямків
|Виліт
|Приліт
|Компанії
|Київ
|Варшава
|Wizz Air, Ryanair, LOT
|Гданськ
|Wizz Air, Ryanair
|Катовіце
|Wizz Air, Ryanair
|Краків
|Wizz Air, Ryanair
|Познань
|Wizz Air, Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Бидгощ
|Ryanair
|Львів
|Варшава
|Wizz Air, Ryanair, LOT
|Краків
|Ryanair
|Гданськ
|Wizz Air
|Катовіце
|Wizz Air
|Познань
|Wizz Air, Ryanair
|Щецин
|Wizz Air
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Одеса
|Варшава
|LOT
|Гданськ
|Wizz Air, Ryanair
|Катовіце
|Wizz Air, Ryanair
|Краків
|Ryanair
|Познань
|Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Харків
|Варшава
|Ryanair
|Гданськ
|Wizz Air, Ryanair
|Краків
|Wizz Air, Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air
|Познань
|Ryanair
|Запоріжжя
|Катовіце
|Wizz Air
|Вроцлав
|Wizz Air