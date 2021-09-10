Наразі між Україною та Польщею літають польска компанія LOT, а також лоукостери Ryanair та Wizz Air. Всього доступно 27 маршрутів, які здійснюються прямо зараз, або ж планується їх запуск протягом осені цього року.

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Умови в'їзду у Польщу

З 9 вересня вакциновані мандрівники не повинні проходити карантин після перетину кордону. Українці, які не щепились проти COVID-19, або ж отримали поки не визнану у Польщі вакцину CoronaVac, наразі змушені пройти період ізоляції на території республіки протягом 10 днів.

Доступні авіасполучення

Компанії здійснюють рейси з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя. Київ та Львів лідирують за кількістю доступних напрямків – здійснюються перельоти одразу у 7 польських міст. З Одеси можна добратись у 6 міст Польщі, з Харкова – у 5, а із Запоріжжя – всього у 2.

Авіасполучення між Україною та Польщею: список доступних цієї осені напрямків

Виліт Приліт Компанії
Київ Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
Гданськ Wizz Air, Ryanair
Катовіце Wizz Air, Ryanair
Краків Wizz Air, Ryanair
Познань Wizz Air, Ryanair
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Бидгощ Ryanair
Львів Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
Краків Ryanair
Гданськ Wizz Air
Катовіце Wizz Air
Познань Wizz Air, Ryanair
Щецин Wizz Air
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Одеса Варшава LOT
Гданськ Wizz Air, Ryanair
Катовіце Wizz Air, Ryanair
Краків Ryanair
Познань Ryanair
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Харків Варшава Ryanair
Гданськ Wizz Air, Ryanair
Краків Wizz Air, Ryanair
Вроцлав Wizz Air
Познань Ryanair
Запоріжжя Катовіце Wizz Air
Вроцлав Wizz Air