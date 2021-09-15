Интерактивная карта – это специальный инструмент, разработанный МИД Украины, который позволяет ознакомиться с актуальными правилами въезда для граждан Украины в любую страну мира. С момента запуска ресурса ним воспользовались уже 10 миллионов раз.
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Рейтинг стран, которые больше всего интересуют украинцев
|Место
|Страна
|1
|Польша
|2
|Италия
|3
|Испания
|4
|Турция
|5
|Греция
|6
|Германия
|7
|Чехия
|8
|Франция
|9
|Португалия
|10
|Кипр
Напомним, что несмотря на пандемию COVID-19, сейчас большинство популярных зарубежных направлений доступны украинцам. Так, в Польшу с 9 сентября 2021 года можно беспрепятственно путешествовать гражданам Украины, которые вакцинировались признанными в республике препаратами. Подробнее о возможностях и условиях въезда в Польшу – читайте в материале.