Париж "пройшов повз": які 10 європейських міст – найкращі для піших прогулянок
Джерело:Dailymail
Піші прогулянки – один з найкращих способів пізнати місто. Коли взуваєш улюблені кеди, вмикаєш у навушниках музику, ловиш атмосферу та йдеш знайомитися з найкрасивішими вулицями та видатними пам'ятками.
Рейтинг міст, найкомфортніших для піших прогулянок, склав GuruWalk – сервіс з організації пішохідних турів. Щоб виділити першу "десятку", використали дані про пошук та бронювання для 800 міст (понад 100 країн світу). Період: квітень 2023 – квітень 2024.
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Які міста – найкращі для пішохідних прогулянок
На першому місті – вічний та прекрасний Рим. Там розташовані одні з найвидатніших світових пам'яток. А дійти пішки можна майже всюди: від Колізею до Пантеону. Найкраще це робити, взявши з собою горнятко еспресо або келих вина.
Величезна кількість пам'яток іноді змушує туристів навіть не знати, з чого почати. Тому не дивно, що в Римі проводиться більше екскурсій, ніж у будь-якому іншому місті,
– наголосили у GuruWalk.
Не закохатися у Рим – просто нереально / Unsplash
- На другій позиції – Будапешт;
- на третій – Барселона;
- на четвертій – Мадрид;
- на п'ятій – Флоренція;
- на шостій – Лісабон;
- на сьомій – Прага;
- на восьмій – Амстердам;
- на дев'ятій – Лондон;
- на десятій – Порту.
Варто зауважити, що усі ці міста приймають мільйони туристів з різних куточків світу.