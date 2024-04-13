Рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок, составил GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира). Период: апрель 2023 – апрель 2024.

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Какие города – лучшие для пешеходных прогулок

На первом месте – вечный и прекрасный Рим. Там расположены одни из самых выдающихся мировых достопримечательностей. А дойти пешком можно почти везде: от Колизея до Пантеона. Лучше всего это делать, взяв с собой чашечку эспрессо или бокал вина.

Огромное количество достопримечательностей иногда заставляет туристов даже не знать, с чего начать. Поэтому неудивительно, что в Риме проводится больше экскурсий, чем в любом другом городе,

– отметили в GuruWalk.



Не влюбиться в Рим – просто нереально / Unsplash

На второй позиции – Будапешт;

на третьей – Барселона;

на четвертой – Мадрид;

на пятой – Флоренция;

на шестой – Лиссабон;

на седьмой – Прага;

на восьмой – Амстердам;

на девятой – Лондон;

на десятой – Порту.

Стоит заметить, что все эти города принимают миллионы туристов из разных уголков мира.