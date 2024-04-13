Рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок, составил GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира). Период: апрель 2023 – апрель 2024.
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Какие города – лучшие для пешеходных прогулок
На первом месте – вечный и прекрасный Рим. Там расположены одни из самых выдающихся мировых достопримечательностей. А дойти пешком можно почти везде: от Колизея до Пантеона. Лучше всего это делать, взяв с собой чашечку эспрессо или бокал вина.
Огромное количество достопримечательностей иногда заставляет туристов даже не знать, с чего начать. Поэтому неудивительно, что в Риме проводится больше экскурсий, чем в любом другом городе,
– отметили в GuruWalk.
Не влюбиться в Рим – просто нереально / Unsplash
- На второй позиции – Будапешт;
- на третьей – Барселона;
- на четвертой – Мадрид;
- на пятой – Флоренция;
- на шестой – Лиссабон;
- на седьмой – Прага;
- на восьмой – Амстердам;
- на девятой – Лондон;
- на десятой – Порту.
Стоит заметить, что все эти города принимают миллионы туристов из разных уголков мира.