Італія – рай для гурманів. Місцеві заклади просто створені для "дольче віта". Піца випікається, паста готується, вино та апероль ллються рікою. Водночас зіпсувати всю ідилію може "коперто" – гроші, які італійські заклади додають у рахунок тому, що гості сіли за столик. Деталі розповідає Закордон 24.

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Туристи масово скаржаться у соцмережах

Туристи у мережі на різних ресурсах масово скаржаться на ці правила. Водночас вони наголошують, що ресторани, де діє "коперто" можна впізнати ще за кілометр. І мовиться тут не просто особливий вайб. Просто вони розташовані біля найвизначніших туристичних локацій у різних містах й мають на терасі чимало столиків.

Також на пастку для туристів вказують два чинники:

промоутер, який стоїть біля закладу, розмовляє англійською й готовий будь-якої миті прийти на допомогу та запросити вас до закладу;

меню англійською мовою.



Італійська кухня – одна з найвідоміших у світі / Unsplash

Загалом мандрівникам не рекомендують обідати-вечеряти у ресторанах, розташованих у найгарячіших точках міста. Хіба, якщо вони свідомо не готові платити більше, аби випити каву біля Ейфелевої вежі у Парижі чи на Площа Святого Марка у Венеції.