Зі збільшенням "мінімалки" зросли, відповідно, й ці виплати. 24 канал розповідає, що ще змінилося з 1 липня 2023 року у Польщі.

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Надбавка за роботу в нічний час

Працівнику, який виконує роботу в нічний час, передбачена надбавка до заробітної плати за кожну відпрацьовану годину.

Розмір такої надбавки повинен складати не менше 20% від мінімальної зарплати (роботодавець за бажанням може підняти ставку). Тобто 20% від 3 490 злотих брутто (мінімальна зарплата з 1 січня 2023 року).

Зарплата за вимушений простій

Така виплата належить працівникові за час невиконання роботи, якщо він був готовий до неї, але не виконував через різні перешкоди. Роботодавець виплатить за вимушений простій 60% щомісячної зарплати, оформивши її як відпустку.

Як правило, це відбувається в ситуаціях, коли точна сума зарплати не прописана в договорі. При цьому виплата за вимушений простій не повинна бути меншою мінімальної зарплати.

Виплата вихідної допомоги

Така компенсація належить працівникам, які були звільнені з роботи через незалежні від себе обставини (не через свою провину) Тобто, могли попасти під групове звільнення, або їхня посада могла бути ліквідована тощо. У таких випадках вихідна допомога виплачується в розмірі мінімум одно-, дво- або тримісячної зарплати, залежно від тривалості роботи на цій посаді.

Варто пам'ятати, що кінцева сума вихідної допомоги не може перевищувати 15 мінімальних зарплат. З 1 січня 2023 року – це 52 350 злотих брутто, а з 1 липня буде 54 000 злотих брутто.

Які виплати для працівників у Польщі зросли з 1 липня / Фото UnSplash

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