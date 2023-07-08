С увеличением "минималки" выросли, соответственно, и эти выплаты. 24 канал рассказывает, что еще изменилось с 1 июля 2023 года в Польше.
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Надбавка за работу в ночное время
Работнику, выполняющему работу в ночное время, предусмотрена надбавка к заработной плате за каждый отработанный час.
Размер такой надбавки должен составлять не менее 20% минимальной зарплаты (работодатель по желанию может поднять ставку). То есть 20% от 3 490 злотых брутто (минимальная зарплата с 1 января 2023 года).
Зарплата за вынужденный простой
Такая выплата принадлежит работнику за время невыполнения работы, если он был готов к ней, но не производился из-за различных препятствий. Работодатель выплатит за вынужденный простой 60% ежемесячной зарплаты, оформив ее как отпуск.
Как правило, это происходит в ситуациях, когда точная сумма зарплаты не прописана в договоре. При этом выплата за вынужденный простой не должна быть меньше минимальной зарплаты.
Выплата выходного пособия
Такая компенсация принадлежит работникам, которые были уволены с работы по независимым от себя обстоятельствам (не по своей вине) То есть могли попасть под групповое увольнение, или их должность могла быть ликвидирована и т.д. В таких случаях выходное пособие выплачивается в размере минимум одно-, двух- или трехмесячной зарплаты, в зависимости от продолжительности работы на этом посту.
Следует помнить, что конечная сумма выходного пособия не может превышать 15 минимальных зарплат. С 1 января 2023 года – это 52350 злотых брутто, а с 1 июля будет 54 000 злотых брутто.
Какие выплаты для работников в Польше выросли с 1 июля / Фото UnSplash
Размер больничных
С 1 июля 2023 года в Польше также возросла оплата больничных. В связи с повышением минимальной заработной платы новая минимальная база пособия по болезни составит 3 106,44 злотых.
Больничный за первые 33 дня пребывания выплачивает работодатель. Затем эта обязанность переходит в ZUS (Служба социального страхования). У людей старше 50 лет это происходит через 14 дней. Следует также отметить, что пособие по болезни может выплачиваться в течение максимум 182 дней. 270 дней в случае нетрудоспособности во время беременности и в случае лиц, больных туберкулезом.
Возмещение за дискриминацию или мобинг
Если кто-то из работников испытывает дискриминацию на рабочем месте или станет жертвой мобинга, то имеет право на получение денежной компенсации в размере не ниже минимальной зарплаты. С 1 июля 2023 года – это 3600 злотых брутто.