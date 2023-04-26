Куди поїхати у 2023 році: названо найпопулярніші туристичні місця

Сервіс Comparethemarket проаналізував, що туристи найчастіше шукали в Google і тегали в Instagram цього року. За результатами склали рейтинг найпопулярніших пам'яток.

Названі найпопулярніші туристичні місця у 2023 році

У рейтингу здебільшого зустрічаються популярні локації для туристів, маловідомих – немає. Які саме місця потрапили у топ – у матеріалі нижче!

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Загалом у цей список включили 20 пам'яток, у першу десятку потрапили:

Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ),

Ейфелева вежа (Париж, Франція),

Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США),

Ніагарський водоспад (США),

​​​Тадж-Махал (Агра, Індія),

​​​Гранд-Каньйон (США),

​​Мачу-Пікчу (Перу),

​​Нотр-Дам (Париж, Франція),

​​​Білий дім (Вашингтон, США),

Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія).

Саграда Фамілія / Фото UnSplash​

ТОП міст світу із найкращим громадським транспортом

Популярний портал RankingRoyals і Oliver Wyman Forum підготували рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі. Було досліджено безліч статистичних даних.

Найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. На першому місці опинився Гонконг, другу сходинку посів Цюрих, а на третьому – Стокгольм. Хто ще у рейтингу – дивіться за посиланням.