Варшава потрапила до топ міст із найкращим громадським транспортом
Один висновок напрошується відразу — найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. У топ потрапила Варшава – вона на 19-му рядку.
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Для підготовки рейтингу фахівці вивчили безліч факторів, зокрема охоплення, швидкість, організацію, доступність та ціни. За результатами сформували топ-60.
Двадцятка виглядає так:
- Гонконг,
- Цюрих (Швейцарія),
- Стокгольм (Швеція),
- Сінгапур,
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Осло (Норвегія),
- Токіо,
- Париж,
- Берлін,
- Лондон,
- Амстердам,
- Сеул (Південна Корея),
- Нью-Йорк,
- Сідней (Австралія),
- Москва,
- Сан-Франциско,
- Мюнхен (Німеччина),
- Мілан,
- Варшава,
- Чикаго,
- Барселона (Іспанія),
- Ванкувер (Канада),
- Куала-Лумпур (Малайзія),
- Вашингтон,
- Стамбул (Туреччина),
- Мадрид (Іспанія),
- Пекін,
- Дублін (Ірландія),
- Дубай,
- Буенос-Айрес (Аргентина),
- Монреаль (Канада),
- Шанхай (Китай),
- Бостон,
- Торонто (Канада),
- Делі (Індія),
- Сантьяго (Чилі),
- Лос-Анджелес,
- Джакарта (Індонезія),
- Бангкок (Таїланд),
- Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Найрозвиненішою транспортною системою в Європі зазвичай вважається лондонське метро – так було довгі роки. Але зараз інші європейські міста працюють над тим, щоб наздогнати й обігнати суперника. "Підземка" в Лондоні – одна з найстаріших і найбільших систем метро у світі, складається з 11 ліній і понад 270 станцій, які обслуговують понад п'ять мільйонів пасажирів на день.
Серед інших міст, відомих своєю розвиненою транспортною інфраструктурою, виділяють Париж, Берлін, Барселону, Мадрид, Гельсінкі, Стокгольм і Копенгаген. У кожного з них – свої унікальні особливості та транспортні рішення, але в кожному з цих міст публічний транспорт добре організований і доступний для місцевих жителів і туристів.