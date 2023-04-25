Варшава потрапила до топ міст із найкращим громадським транспортом

Один висновок напрошується відразу — найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. У топ потрапила Варшава – вона на 19-му рядку.

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Для підготовки рейтингу фахівці вивчили безліч факторів, зокрема охоплення, швидкість, організацію, доступність та ціни. За результатами сформували топ-60.

Двадцятка виглядає так:

Гонконг,

Цюрих (Швейцарія),

Стокгольм (Швеція),

Сінгапур,

Гельсінкі (Фінляндія),

Осло (Норвегія),

Токіо,

Париж,

Берлін,

Лондон,

Амстердам,

Сеул (Південна Корея),

Нью-Йорк,

Сідней (Австралія),

Москва,

Сан-Франциско,

Мюнхен (Німеччина),

Мілан,

Варшава,

Чикаго,

Барселона (Іспанія),

Ванкувер (Канада),

Куала-Лумпур (Малайзія),

Вашингтон,

Стамбул (Туреччина),

Мадрид (Іспанія),

Пекін,

Дублін (Ірландія),

Дубай,

Буенос-Айрес (Аргентина),

Монреаль (Канада),

Шанхай (Китай),

Бостон,

Торонто (Канада),

Делі (Індія),

Сантьяго (Чилі),

Лос-Анджелес,

Джакарта (Індонезія),

Бангкок (Таїланд),

Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Найрозвиненішою транспортною системою в Європі зазвичай вважається лондонське метро – так було довгі роки. Але зараз інші європейські міста працюють над тим, щоб наздогнати й обігнати суперника. "Підземка" в Лондоні – одна з найстаріших і найбільших систем метро у світі, складається з 11 ліній і понад 270 станцій, які обслуговують понад п'ять мільйонів пасажирів на день.

Серед інших міст, відомих своєю розвиненою транспортною інфраструктурою, виділяють Париж, Берлін, Барселону, Мадрид, Гельсінкі, Стокгольм і Копенгаген. У кожного з них – свої унікальні особливості та транспортні рішення, але в кожному з цих міст публічний транспорт добре організований і доступний для місцевих жителів і туристів.