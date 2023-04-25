Варшава потрапила до топ міст із найкращим громадським транспортом

Один висновок напрошується відразу — найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. У топ потрапила Варшава – вона на 19-му рядку.

Читайте також Названо 10 найкращих міст світу для цифрових кочівників: хто очолив рейтинг

Для підготовки рейтингу фахівці вивчили безліч факторів, зокрема охоплення, швидкість, організацію, доступність та ціни. За результатами сформували топ-60.

Двадцятка виглядає так:

  • Гонконг,
  • Цюрих (Швейцарія),
  • Стокгольм (Швеція),
  • Сінгапур,
  • Гельсінкі (Фінляндія),
  • Осло (Норвегія),
  • Токіо,
  • Париж,
  • Берлін,
  • Лондон,
  • Амстердам,
  • Сеул (Південна Корея),
  • Нью-Йорк,
  • Сідней (Австралія),
  • Москва,
  • Сан-Франциско,
  • Мюнхен (Німеччина),
  • Мілан,
  • Варшава,
  • Чикаго,
  • Барселона (Іспанія),
  • Ванкувер (Канада),
  • Куала-Лумпур (Малайзія),
  • Вашингтон,
  • Стамбул (Туреччина),
  • Мадрид (Іспанія),
  • Пекін,
  • Дублін (Ірландія),
  • Дубай,
  • Буенос-Айрес (Аргентина),
  • Монреаль (Канада),
  • Шанхай (Китай),
  • Бостон,
  • Торонто (Канада),
  • Делі (Індія),
  • Сантьяго (Чилі),
  • Лос-Анджелес,
  • Джакарта (Індонезія),
  • Бангкок (Таїланд),
  • Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Найрозвиненішою транспортною системою в Європі зазвичай вважається лондонське метро – так було довгі роки. Але зараз інші європейські міста працюють над тим, щоб наздогнати й обігнати суперника. "Підземка" в Лондоні – одна з найстаріших і найбільших систем метро у світі, складається з 11 ліній і понад 270 станцій, які обслуговують понад п'ять мільйонів пасажирів на день.

Серед інших міст, відомих своєю розвиненою транспортною інфраструктурою, виділяють Париж, Берлін, Барселону, Мадрид, Гельсінкі, Стокгольм і Копенгаген. У кожного з них – свої унікальні особливості та транспортні рішення, але в кожному з цих міст публічний транспорт добре організований і доступний для місцевих жителів і туристів.