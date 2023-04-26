Названі найпопулярніші туристичні місця у 2023 році
У рейтингу здебільшого зустрічаються популярні локації для туристів, маловідомих – немає. Які саме місця потрапили у топ – у матеріалі нижче!
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Загалом у цей список включили 20 пам'яток, у першу десятку потрапили:
- Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ),
- Ейфелева вежа (Париж, Франція),
- Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США),
- Ніагарський водоспад (США),
- Тадж-Махал (Агра, Індія),
- Гранд-Каньйон (США),
- Мачу-Пікчу (Перу),
- Нотр-Дам (Париж, Франція),
- Білий дім (Вашингтон, США),
- Саграда Фамілія (Барселона, Іспанія).
Саграда Фамілія / Фото UnSplash
ТОП міст світу із найкращим громадським транспортом
Популярний портал RankingRoyals і Oliver Wyman Forum підготували рейтинг міст із найкращим громадським транспортом у світі. Було досліджено безліч статистичних даних.
Найкраще з публічним транспортом справи йдуть у Європі. На першому місці опинився Гонконг, другу сходинку посів Цюрих, а на третьому – Стокгольм. Хто ще у рейтингу – дивіться за посиланням.